Сахалинцев приглашают на фотовыставку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотовыставка, приуроченная к Году семьи, открылась в главной библиотеке островного региона 17 октября. Она является частью культурно-образовательного проекта Покровские встречи «Живая традиция. Мы-наследники», поддерживаемого Правительством Сахалинской области. Экспозиция организована Софийским центром русской культуры и духовного просвещения, рассказали ТИА "Острова" в СахУОНБ.

Главная тема фотовыставки – поиск идентичности в современном мире. На экспозиции представлено 30 фоторабот. Большая часть из них – это фотографии семей из разных регионов России, для которых традиционная культура и традиционная русская одежда – часть повседневной жизни, семейного уклада.

Это не созданный ими на показ сценический образ, а важный элемент их идентичности, и самоопределения как русских людей, почитающих свои традиции. Это часть праздничной календарной культуры, внутренней жизни семьи.

Название выставки неслучайно, здесь представлены самые первые цветные фотографии русского была начала XIX века фотографа С.М. Прокудина-Горского. Основная часть фоторабот была сделана фотографами Дмитрием Давыдовым и Анатолием Чуль на фестивале «Семейный круг» в Ярославской области.

Кроме того. На выставке использованы фотографии творческой мастерской «Истоки» Социально- культурного центра «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе г. Пскова, которые занимаются изучением и реконструкцией русского костюма.

Экспозиция расположена в фойе первого этажа СахОУНБ и будет работать до 30 октября.