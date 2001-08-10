Сахалинский краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Алтайским музеем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский областной краеведческий музей расширяет круг друзей. Соглашение о сотрудничестве с Алтайским государственным краеведческим музеем было подписано 16 октября, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Подписание стало частью заседания по реализации Соглашения между правительством Сахалинской области и Правительством Алтайского края. Оба региона планируют совместную работу в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

«Музейное сообщество у нас очень плотное. С директором алтайского музея Натальей Владимировной Вакаловой мы уже знакомы, пересекались на разных мероприятиях. Я считаю, очень важно поддерживать дружеские связи с культурными учреждениями из других регионов: так мы можем знакомить наших гостей с богатой и многогранной историей нашей большой страны», – поделился директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Алин.

Совместные выставочные проекты с алтайским музеем уже запланированы. Открытие одного из них в стенах сахалинского музея запланировано на весну 2025 года.

Помимо этого, также предусмотрены организация и проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и других научно-организационных мероприятий; подготовка и осуществление совместных публикаций; совместная разработка и реализация образовательных и просветительских программ.