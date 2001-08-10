МТС передала сахалинским библиотекам продолжение манги об адмирале Невельском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото - МТС, автор – Владимир Сотник.
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС передала во все детские библиотеки Сахалина тираж второй части графического романа в стиле манга с эффектом дополненной реальности «Невельской: плоды воображения», созданного творческой группировкой «Hero4Hero». До конца 2024 года культурные и образовательные учреждения Дальнего Востока получат более 400 книг о подвигах легендарного адмирала.
Более 50 книг «Невельской: плоды воображения» отправятся в библиотеки городов и районов Сахалинской области. Ранее МТС передала в эти культурные и образовательные учреждения первый том графического романа, рассказывающего об истории освоения Дальнего Востока современным языком. Кроме того, первая часть манги эксклюзивно доступна в сервисе МТС «Строки» в электронном формате.
Книга «Невельской: плоды воображения» состоит из иллюстраций в виде комиксов в японском стиле и технологии дополненной реальности. Читатель оказывается внутри объемного мира, наполненного персонажами реальной истории и локальной мифологии - драконами, шаманами и рогатыми тиграми. Такой формат позволяет оживить историю и привлечь к ней внимание школьников и студентов. Изображения с дополненной реальностью помечены специальным значком. Чтобы посмотреть иллюстрации в формате AR, нужно скачать на смартфон бесплатное мобильное приложение, активировать его с помощью QR-кода, расположенного на первой странице книги, и навести на картинку, после чего можно послушать речи героев и увидеть спецэффекты.
«МТС - большая экосистема цифровых сервисов для любой сферы жизни. В том числе, в нее входит сервис для читающих людей «Строки». Один из трендов последних лет - огромная популярность азиатской культуры, особенно манги. Для поклонников этого жанра мы выпустили электронную версию первой части романа «Невельской: плоды воображения» в «Строках». А чтобы и бумажная версия появилась в библиотеках Сахалинской области, мы напечатали специальный тираж графического романа. Теперь все желающие смогут познакомиться с комиксом и вдохновиться биографией и подвигами легендарного адмирала в актуальном формате. Современные технологии позволяют сделать сложный исторический материал более понятным и простым. Кроме того, цифровые приемы очень привлекают молодежь», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
В поддержку презентации второй части романа в Сахалинской детской областной библиотеке также организована бесплатная выставка иллюстраций из манги с эффектом дополненной реальности. Посетить экспозицию могут все желающие до 16 декабря.
«Проект «Невельской: плоды воображения» очень важен для воспитания локального патриотизма, поскольку привлекает внимание молодежи к истории освоения российского Дальнего Востока. Вторая и заключительная часть романа посвящена открытию судоходности Амура и островного положения Сахалина, противостоянию с китобойным флотом Запада и мифологической битве добра и зла. Также здесь появляется романтическая линия - любовь всей жизни нашего героя, его будущая супруга Екатерина Ельчанинова. В целом, вторая часть разрешает все сюжетные загадки, обнаруживая скрытые смыслы и мотивы», - прокомментировал один из авторов проекта Роман Иванищев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
15:41 11 Октября 43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска
12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:44 20 Сентября Новая стела с изображением животных и птиц встречает жителей и гостей Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 09:21 15 Октября Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции "Лермонтовский диктант"
- 13:06 14 Октября Победителей 14 арт-фестиваля "Заяви о себе" определили в Южно-Сахалинске
- 12:56 11 Октября Ледовая арена в Макарове откроет свои двери для посетителей уже в текущем месяце
- 15:07 10 Октября Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?