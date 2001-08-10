Южно-Сахалинский симфонический оркестр приглашает на концерт "Королева Скрипка и ее друзья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
23 октября Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя-главного дирижера Тиграна Ахназаряна исполнит концерт инструментальной симфонической музыки «Королева Скрипка и ее друзья», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В программе премьеры на Сахалине: «Испанское Каприччио» Римского-Корсакова и Концерт для скрипки с оркестром Брамса.
- Главным действующим музыкальным инструментом концерта будет скрипка, общепризнанная королева оркестра. Она солирует не только в скрипичном концерте Брамса, но и в «Испанском каприччио». В дуэте с ней и по отдельности с сольными каденциями выступят другие близкие ей по виртуозности и тембрально солирующие инструменты симфонического оркестра, такие как флейта, кларнет, арфа и другие, - сообщили в ЮССО.
Солист - Заслуженный артист РФ, Лауреат международных конкурсов им. Паганини (Италия) и им. Чайковского (Россия), профессор Московской гос. консерватории им. П.И. Чайковского Александр Тростянский (г. Москва).
Соло скрипки в «Испанском каприччио» - Анна Болтыбаева. Дирижёр и ведущий концерта - Тигран Ахназарян.
Концерт состоится 23 октября в 19:00, в ККЗ «Октябрь» по адресу: Коммунистический проспект, 45.
Билеты можно приобрести в режиме онлайн на сайте ЮССО. Справки по тел. 304-104, 8-962-416-36-89.
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