Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на бал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный бал, приуроченный к 225-летию со для рождения Александра Пушкина и 220-летию Михаила Глинки, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 октября. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостей ждет полное погружение в атмосферу изысканных балов XIX века: яркие выступления, романсы, игры и многое другое.

Кроме того, бал «Болдинская осень» – это прекрасная возможность продемонстрировать собственный исторический костюм или стилизованный наряд.

Мероприятие пройдет в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ).

Справки по телефону +7(4242)45-25-26.