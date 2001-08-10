Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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09:39, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на бал

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на бал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературный бал, приуроченный к 225-летию со для рождения Александра Пушкина и 220-летию Михаила Глинки, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 октября. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Гостей ждет полное погружение в атмосферу изысканных балов XIX века: яркие выступления, романсы, игры и многое другое.

Кроме того, бал «Болдинская осень» – это прекрасная возможность продемонстрировать собственный исторический костюм или стилизованный наряд.

Мероприятие пройдет в конференц-зале (1-й этаж СахОУНБ).

Справки по телефону +7(4242)45-25-26.

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