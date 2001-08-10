Главная библиотека Сахалина станет площадкой для проведения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединится к Акции в шестой раз. Тема 2024 года – «Книги и рукописи в собраниях российских библиотек». Проверить свои знания в области книгопечатания и библиотечного дела можно 19 октября с 11.00 до 16.00 часов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Организатор акции — Московский городской педагогический университет (МГПУ) при поддержке Государственной публичной исторической библиотекой России (ГПИБ России). Необычный формат, придуманный в МГПУ, поддержали в учебных заведениях, библиотеках и музеях по всей стране. В этом году Акция пройдет в 71 регионе России на рекордном количестве площадок – 460.

Кроссворд будут разгадывать в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Самаре, Томске, Ярославле, Южно-Сахалинске и других городах.

Тема книг, рукописей, библиотечного дела с историей связана неразрывно. Книги и сами хранят в себе историю, и нередко становятся участниками исторических событий. Но от тех, кто будет разгадывать кроссворд, потребуются, в первую очередь, не энциклопедические знания и не историческое образование, а логика, азарт и желание отгадывать загадки. Поэтому приходить на Акцию можно всей семьей.

Каждый участник получит тетрадь с кроссвордом, который он должен решить за 45 минут. Еще 15 минут дается, чтобы проверить правильность ответов. Все вопросы составлены экспертами МГПУ, которые отмечают, что это не экзамен и не тест, а возможность потренировать воображение и логику, провести время наедине с историей, вспомнить наше общее прошлое, узнать что-то новое и неожиданное.

Акция пройдет в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ). Необходима предварительная регистрация по телефону +7(4242)45-25-54.