Главная библиотека Сахалина станет площадкой для проведения "Всероссийского исторического кроссворда – 2024"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединится к Акции в шестой раз. Тема 2024 года – «Книги и рукописи в собраниях российских библиотек». Проверить свои знания в области книгопечатания и библиотечного дела можно 19 октября с 11.00 до 16.00 часов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Организатор акции — Московский городской педагогический университет (МГПУ) при поддержке Государственной публичной исторической библиотекой России (ГПИБ России). Необычный формат, придуманный в МГПУ, поддержали в учебных заведениях, библиотеках и музеях по всей стране. В этом году Акция пройдет в 71 регионе России на рекордном количестве площадок – 460.
Кроссворд будут разгадывать в Москве, Великом Новгороде, Пензе, Самаре, Томске, Ярославле, Южно-Сахалинске и других городах.
Тема книг, рукописей, библиотечного дела с историей связана неразрывно. Книги и сами хранят в себе историю, и нередко становятся участниками исторических событий. Но от тех, кто будет разгадывать кроссворд, потребуются, в первую очередь, не энциклопедические знания и не историческое образование, а логика, азарт и желание отгадывать загадки. Поэтому приходить на Акцию можно всей семьей.
Каждый участник получит тетрадь с кроссвордом, который он должен решить за 45 минут. Еще 15 минут дается, чтобы проверить правильность ответов. Все вопросы составлены экспертами МГПУ, которые отмечают, что это не экзамен и не тест, а возможность потренировать воображение и логику, провести время наедине с историей, вспомнить наше общее прошлое, узнать что-то новое и неожиданное.
Акция пройдет в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ). Необходима предварительная регистрация по телефону +7(4242)45-25-54.
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