Трамплинный комплекс "Высота" в Южно-Сахалинске готовится к Российской-Китайским молодёжным играм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В спортивной школе олимпийского резерва зимних видов спорта продолжают готовиться к проведению IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр. С 8 по 14 января 2025 года на трамплинном комплексе «Высота» разыграют медали в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
- Сейчас ведем работы по благоустройству подъездного пути к комплексу, завершаем монтаж экрана, который позволит в режиме реального времени следить за выступлениями спортсменов и видеть их результаты. Таким образом, мы продолжаем осовременивать наш спортивный объект. Эти новшества пригодятся нам и на других будущих стартах, - рассказал директор СШОР ЗВС Михаил Шамсутдинов.
Встречает гостей оформленная в стилистике предстоящих Российско-Китайских игр подпорная стена. От нее зрители и спортсмены выйдут к трамплину К-70 и примыкающей зрительской зоне.
- Выполняем стандартный набор требований к устройству подъездного пути: монтаж бордюрных камней, ливневой канализации, устройство основания, асфальтирование и небольшое озеленение. Работы мы начали 12 сентября и на этой неделе уже закончим. Гарантия – 5 лет, - резюмировал представитель подрядной организации ООО «Сахалиндорстрой-Л» Александр Иванов.
Напомним, С 8 по 14 января 2025 года Южно-Сахалинск станет местом проведения больших международных спортивных стартов. 224 спортсмена будут бороться за медали IV Российско-Китайских молодежных зимних игр.
Масштабные соревнования пройдут по девяти видам спорта: лыжным гонкам, конькобежному спорту (шорт-треку), сноуборду, фристайлу, керлингу, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
Площадками Игр станут склоны спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», трассы лыже-биатлонного комплекса «Триумф», трамплинный комплекс «Высота», Дворец спорта «Кристалл» и Учебно-тренировочный центр «Восток».
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