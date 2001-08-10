На Сахалине отметили Всероссийский день чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню чтения, прошло в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 октября. Организатором события выступил Центр саморазвития «Страна СОВ». Участниками стали учащиеся среднего и старшего звена Гимназии № 1 имени А.С. Пушкина, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Школьники проверили свои знания, участвуя в двух интеллектуальных играх. Ребятам предстояло вспомнить интересные факты о жизни и творчестве отечественных и зарубежных писателей. Победители получили подарки от библиотеки и партнера праздника «Магазина Комиксов в Южно-Сахалинске».

В рамках события также были подведены итоги конкурса эссе, приуроченного к юбилею В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».

Дипломами победителей наградили: Анастасию Николаеву – ученицу 8 класса Поронайской школы №7 и Олесю Шевякову – ученицу 10 класса Южно-Сахалинской Гимназии № 1. Благодарственными письмами были отмечены наставники победителей – учителя русского языка и литературы Александра Прядко и Алевтина Кимпель.