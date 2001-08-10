Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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10:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

"Оранжевое солнце" вновь засияет в главной библиотеке Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет включительно, принять участие в фестивале самодеятельного творчества «Оранжевое солнце». Фестиваль пройдет с 14 октября по 1 декабря при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Участники фестиваля могут проявить себя в следующих видах искусства:- вокал;- хореография;- жестовое пение;- инструментальное исполнительство;- художественное чтение;- малые формы драматургии (сценки, репризы);- декоративно-прикладное и изобразительное искусство.Заявки на участие принимаются с 14 октября по 4 ноября для заочной формы и до 14 ноября для очной формы.

Выступления участников Фестиваля и церемония награждения пройдут 1 декабря в 12.00 в конференц-зале СахОУНБ.

Дополнительную информацию можно получить в Центре мобильного библиотечного обслуживания по телефонам +7 (4242) 45-25-25, 45-25-64.

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