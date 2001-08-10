Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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15:46, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В главной библиотеке Сахалина открылась книжная выставка "Россия - Китай"

В главной библиотеке Сахалина открылась книжная выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие книжной выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также к перекрестному году культур наших стран, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Вниманию посетителей представлено более 60 документов из фонда СахОУНБ, которые распределены по разделам «История», «Литература» и «Искусство».

Центральная витрина посвящена российско-китайским дипломатическим отношениям. Здесь представлен образ договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», а также книги, рассказывающие об истории развития отношений между двумя странами.

Особое внимание уделено символу перекрестного года культур России и Китая —  бурому медведю и панде, которые олицетворяют двух этих великих добрососедских стран.

Выставка расположена в фойе 1-го этажа СахОУНБ и будет работать до 25 октября.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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