В главной библиотеке Сахалина открылась книжная выставка "Россия - Китай"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открытие книжной выставки, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, а также к перекрестному году культур наших стран, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 октября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Вниманию посетителей представлено более 60 документов из фонда СахОУНБ, которые распределены по разделам «История», «Литература» и «Искусство».
Центральная витрина посвящена российско-китайским дипломатическим отношениям. Здесь представлен образ договора «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», а также книги, рассказывающие об истории развития отношений между двумя странами.
Особое внимание уделено символу перекрестного года культур России и Китая — бурому медведю и панде, которые олицетворяют двух этих великих добрососедских стран.
Выставка расположена в фойе 1-го этажа СахОУНБ и будет работать до 25 октября.
Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.
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