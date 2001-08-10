Фонд сахалинской библиотеки пополнит четырехтомник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация четырех томов книги «Хроники крестовых походов» 7 октября прошла в главной библиотеке Сахалина. Издание представил сам автор – писатель, российский исследователь, профессор, общественный деятель Александр Дворкин, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Исполняющая обязанности директора СахОУНБ Марина Волкова поблагодарила писателя за то, что он выбрал площадкой для знакомства сахалинского читателя со своим трудом именно научную универсальную библиотеку.

– Я уверена, что издания будут пользоваться большим спросом не только у специалистов, но и у всех любителей истории, а среди наших читателей их большое множество. – подчеркнула глава учреждения.

Как отметил писатель, он сам предпочитает нескучные книги и поэтому постарался создать исторический труд, который будет интересно читать широкому кругу людей.

Интересоваться крестовыми походами Александр Дворкин начал еще в 26 лет, он собирал материалы, искал первоисточники, переводил их и, как сам признается, большую часть жизни готовился к написанию «Хроник». Изначально задумывалась обзорная книга на 350 страниц, но по мере подготовки писатель понял, что в этом объем период в 200 лет просто не уместится. Непосредственная же работа над книгой велась два года и, по словам автора, все 24 месяца он жил в средних веках. Писал везде: в самолете, в гостиницах, поездах. Семья с пониманием отнеслась к сосредоточенной увлеченности главы семейства.

Рассказывая о процессе создания книги Александр дал совет присутствующим.

– Обязательно записывайте мысли, как только они приходят вам в голову. Как правило это происходит ночью, не поленитесь, встаньте и запишите, иначе к утру вы все забудете. – поделился опытом автор.

Встреча получилась живой и насыщенной фактами из средневековой жизни. Писатель рассказал о том, как менялись боевые облачения крестоносцев от первого до последнего походов, что высота боевого коня в самом начале военных кампаний в холке достигала не боле 115 сантиментов, и только со временем уже были выведены большие сильные лошади.

В своей книге автор не только подробно описывает внешние события походов, но и уделяет пристальное внимание их предпосылкам и духовным истокам, глубоко анализирует церковные отношения Запада и Востока до и после условной даты Великого раскола.

Для написания этого исторического труда Александр Дворкин изучил и использовал более 250 библиографических источников на русском и иностранном языках.

В СахОУНБ издания, после соответствующей обработки, будут находится в книгохранении. С ними можно будет ознакомиться по предварительному запросу по телефонам: +7(4242)45-25-25, 45-25-27.