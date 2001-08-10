Храм святителя Иннокентия Московского отметил 30-летие большим концертом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Официальной частью концерта стала церемония награждения, которую открыл архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский владыка Никанор. В приветственном слове он подчеркнул, что в храме святителя Иннокентия Московского проходили становление многие священнослужители епархии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- За 30 лет город изменился и похорошел. И сильно изменился наш храм, – сказал владыка Никанор, – жители, которые помнят, как в 90-е годы возрождалось православие на Сахалине, подтвердят, что он является для многих духовным маяком. В Южно-Сахалинске замечательные соборы, которыми мы гордимся. Но если бы не этот маленький храм, то, наверное, и не было бы той полноты церковной жизни, которая есть сейчас.

От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с юбилейной датой духовенство, прихожан, настоятеля храма святителя Иннокентия Московского Виктора Горбача поздравил вице-мэр Дмитрий Хайбриев. От отметил, что юбилей храма - важное событие для жителей областного центра, часть его истории.

Напомним, в 1993-м году администрация города передала островной епархии здание на улице Пограничной, 38. К 10-летию прихода община обратилась в мэрию города с просьбой выделить участок для возведения храма. В 2007 году началось строительство действующего храма, а в 2009 состоялось его открытие.

- На протяжении многих лет община храма ведет большую работу по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей, активно участвует в жизни города. И уверен, впереди у него еще много добрых дел, – сказал Дмитрий Хайбриев.

Почетной грамотой администрации награжден председатель попечительского Совета храма, руководитель компании «Сфера» Андрей Залпин, который принимал участие в строительстве храма.

- Наша компания много лет оказывает содействие общине. Сначала в 1993 году участвовали в реконструкции первого здания прихода. В 2007 году начали задумываться о необходимости строительства нового храма, – рассказал Андрей Залпин, – сейчас вижу, что храм посещает много молодежи, особенно много людей на церковных праздниках и воскресных богослужениях. Когда видишь такие результаты работы, это вселяет большое чувство оптимизма.

Также почетных грамот администрации удостоены певчая храма Ольга Пазюк и свечница Ирина Жилинская.

- Я около пяти лет на Сахалине. За эти годы община храма стала моей семьёй. Благодарю отца Виктора и всех прихожан. От всей души желаю храму процветания, - сказала Ольга Пазюк.

- Много лет я помогаю храму. И, конечно, сегодняшний юбилей для нас – большой праздник. Очень люблю наших прихожан. Искренне желаю всем радости,- добавила Ирина Жилинская.

Медалью Южно-Сахалинской и Курильской епархии «За усердные труды на благо Южно-Сахалинской епархии Русской Православной Церкви» награждены командир Шестого объединённого авиационного отряда ФСБ России полковник Андрей Рыкованов и сотрудник храма Константин Костенко, а министр образования Анастасия Киктева отмечена орденом Великой княгини преподобномученицы Елисаветы Феодоровны .

Творческим подарком для жителей и гостей города стало выступление арт-группы Largo – российского коллектива, популяризирующего музыку самых различных стилей и направлений. Его визитной карточкой является исполнение духовных песен и псалмов.

В мероприятии, приуроченном к 30-летию храма святителя Иннокентия Московского, также приняли участие начальник управления общественных коммуникаций правительства Сахалинской области Егор Умнов. Слова поздравления прозвучали от руководителя Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Романа Силантьева, а также от настоятеля московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях иеромонаха Александра (Зарубина), который был одним из первых его настоятелей.