Юных южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе рисунков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс рисунков «Сельское хозяйство глазами детей» приурочен к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К участию в конкурсе допускаются дети до 16 лет в следующих возрастных группах:

1 группа - дошкольники 5 -6 лет;

2 группа - школьники7 -10 лет;

3 группа - школьники 11 -13 лет;

4 группа - школьники 14 -16 лет.

Рисунок для конкурса должен быть изготовлен на бумаге (картоне) в формате А4 или А3. Выполнен в любой технике: акварель, гуашь, масло, цветные карандаши, фломастеры и т. д.

Прием работ продлится до 15 октября по адресу: 693020, Южно-Сахалинск, пр. Мира, 107, кабинет №2, телефон: 67-26-96.