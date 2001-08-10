Южно-Сахалинский симфонический оркестр открыл новый концертный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выступление коллектива с новой программой состоялось 1 октября на сцене Международного театрального центра им. А.П. Чехова. Концерт прошел при участии известного на Дальнем Востоке пианиста Ивана Кулиговского, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На 26-й концертный сезон у Южно-Сахалинского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна большие творческие планы. Любителей классики ждет продолжение проекта, инициированного губернатором Валерием Лимаренко – «Солисты с ЮССО», в рамках которого с оркестром выступают известные музыканты.

Так, ближайший концерт в рамках проекта состоится 23 октября на сцене киноконцертного зала «Октябрь». С симфоническим оркестром города сыграет скрипач, заслуженный артист России, профессор Московской консерватории имени П.И. Чайковского Александр Тростнянский. Солист вместе с южно-сахалинскими музыкантами исполнит «Концерт для скрипки с оркестром» И. Брамса.

23 ноября запланирован концерт инструментальной симфонической музыки при участии солиста Московской филармонии, Народного артиста Республики Башкортостан – Артура Назиуллина.

8 и 9 ноября в историческом парке «Россия-моя история» состоится концерт симфонической музыки.

По традиции в декабре симфонический оркестр Южно-Сахалинска порадует ценителей классики музыкой к балету П.И. Чайковского «Щелкунчик». Выступление состоится 22 декабря на сцене ККЗ «Октябрь».

Также музыканты планируют традиционные концерты, приуроченные к праздничным датам: Международному женскому дню, а также к 9 мая.

Подробнее ознакомиться с анонсами ближайших событий и предстоящих концертов 26-го сезона можно на сайте оркестра.

Дополним, глава островного региона активно поддерживает культурную сферу муниципалитета и региона. В прошлом году новый импульс для развития получил камерный оркестр Южно-Сахалинска, которому был присвоен статус симфонического. Также в Южно-Сахалинске реализуются значимые проекты по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Так, в областном центре открылось несколько выставочных площадок для островных художников, действует академия эстрады Ларисы Долиной, открыт новый репетиционный зал Сахалинской филармонии, открылась новая сцена «Чехов-центра». В Луговом завершается строительство школы искусств. Эти и другие мероприятия, реализуемые в городском округе, выполняют задачи национального проекта «Культура».