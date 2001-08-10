В Южно-Сахалинске открылась выставка, посвященная дню рождения музея книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Важную дату отметили в музее книги Чехова – 29 лет назад 29 сентября он впервые открыл свои двери для посетителей. День рождения решили отметить символически – открытием выставки «На всю жизнь: А. П. Чехов и М. П. Финнов», раскрывающей личность и судьбу сахалинского писателя, для которого история классика, посетившего каторжный остров, стала основным ориентиром в творчестве. Экспозиция подготовлена при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.
– Я рада, что сложилось тесное и плодотворное сотрудничество с музеем книги Чехова, который радует островитян интересными проектами, поддерживая интерес к истории родного региона и её литературному воплощению, отражению красоты островного края в изобразительном творчестве, – подчеркнула министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик и вручила музею книги Чехова ценный подарок – картину члена Союза художников России Константина Колупаева «Зимние цветы». А после познакомилась с новой выставкой, посвящённой Михаилу Финнову.
– Это авторский проект, показывающий то, как рос интерес к А. П. Чехову у Михаила Финнова, о котором мы теперь можем узнать гораздо больше, проделана серьёзная исследовательская работа. И это – хороший задел на будущее, ведь через четыре месяца нас ждёт старт юбилейного Чеховского года, к которому мы уже начинаем активную подготовку. И в планах помимо мероприятий и конференций – полное обновление наших постоянных экспозиций, – призналась директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Выставка «На всю жизнь: А. П. Чехов и М. П. Финнов» расположилась на первом этаже музея книги Чехова, дополнив постоянную экспозицию «“Остров Сахалин”: открытый финал», подчеркнув связь творчества двух писателей. Как пояснила куратор проекта, заведующая сектором научной работы музея Арина Лукашенко, в своём творчестве Михаил Финнов хотел не только показать, как А. П. Чехов прибыл на Сахалин, и что он здесь делал, но и проследить психологический путь, который привёл его к написанию книги «Остров Сахалин».
Архивные документы и рукописи, личные вещи и костюмы со спектакля по пьесе «На всю жизнь», посвящённой поездке А. П. Чехова на остров, показывают, как в течение десятилетий сахалинский писатель работал над этой темой.
Выставка «На всю жизнь: А. П. Чехов и М. П. Финнов» будет работать до 4 ноября.
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