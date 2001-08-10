В Южно-Сахалинске прошел фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки приняли участие в организации ежегодного праздника 27 сентября. Мероприятие прошло в городском парке им. Ю. Гагарина. Его участниками стали представители старшего поколения, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также гости и жители областного центра. Специально для них была подготовлена развлекательно-концертная программа с играми, конкурсами и викторинами, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

На одной из площадок мероприятия, специалисты главной островной библиотеки представили книжную выставку «Читаем всей семьей». На ней были максимально полно отражены предпочтения старшего поколения и новинки художественной и отраслевой литературы о здоровом образе жизни, секретах долголетия, активной жизненной позиции и увлечениях в пожилом возрасте.

В качестве подарка для людей старшего поколения библиотекари преподнесли в дар книги «Острова поэзии» — избранные произведения сахалинских поэтов.