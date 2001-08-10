Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2024
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Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь
15:22, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь

Сахалинцам окажут бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проконсультироваться у юристов по вопросам гражданского, трудового и семейного права приглашает всех желающих Сахалинская областная универсальная научная библиотека 27 сентября с 14.00 до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Экспертами выступят представители регионального отделения «Ассоциации юристов России». Консультации пройдут в Региональном центре Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация и справки по телефону +7 (4242) 45-25-22.

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