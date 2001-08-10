Гости семейного фестиваля в Южно-Сахалинске узнали о тонкостях настоящей русской свадьбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники колоритного мероприятия стали гостями русского свадебного гуляния. Присутствующих приветствовал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, идея проведения «Семейного фестиваля вкуса и традиций» принадлежит Сахалинскому региональному отделению общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса». Главная задача - рассказать о существующих семейных традициях народов, проживающих в регионе. На открытии фестиваля 1 сентября гостям демонстрировали традиционный корейский свадебный обряд, а сегодня участники приобщились к исконно русским традициям.
В фойе областного центра народного творчества сегодня оформили фотозону в русском народном стиле - все гости могли сделать тематические фото. Участников встречали традиционно — караваем с хлебом-солью.
Глава города, открыв праздник, отметил, что проведение тематического фестиваля - пример трепетного отношения к историческому наследию, культуре народов, проживающих в Южно-Сахалинске.
- Кроме того, этот год объявлен президентом Годом семьи, а в основе любой семьи стоит женщина. На днях Владимир Путин, выступая на 4-ом Евразийском женском форуме, сказал о том, что в российских женщинах раскрывается душа России, ее теплота, милосердие. Я согласен и добавлю, что в южносахалинских женщинах раскрывается душа нашего города. Организаторы фестиваля - «Женщины бизнеса» - напоминают нам о том, как важно чтить традиции, всегда помнить что семья - наша опора. Спасибо им за праздник, - высказался Сергей Надсадин.
- Мы уже познакомились с корейскими традициями свадебной культуры, сегодня вспомним русские традиции. Они же у нас в ДНК, много веков соблюдались, почитались и передавались на Руси. Это - часть нашей идентичности, нашей культуры, поэтому каждому из нас стоит знать, как жили и почитали эти традиции наши предки, - отметила организатор мероприятия, председатель сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Женщины Бизнеса» Татьяна Надсадина.
Эксперты на фестивале рассказали гостям обо всех тонкостях свадебных обрядов на Руси. Какая свадьба без угощения: все желающие могли попробовать фаршированную щуку со специальным соусом по старинному русскому рецепту, блюдо приготовил шеф-повар ресторана «Сварог» Олег Ефремов. Эксперты фестиваля отметили, что без застолья не обходилась ни одна свадьба.
Гостям также рассказали об особенностях и традициях русского национального свадебного пира - какие проводили свадебные игры, конкурсы; об обережных обрядах и особенностях песен. Познакомили гостей и с разгоней - или разгонным пряником. Это обрядовое лакомство, представляющее собой небольшой печатный пряник. Традиционно в конце торжества пряники раздавали засидевшимся гостям как намёк на то, что пора расходиться.
«Семейный фестиваль вкуса и традиций» - это социальный проект, который реализуется при финансовой поддержке правительства Сахалинской области и содействии администрации Южно-Сахалинска.
Отметим, что партнером мероприятия стало региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» Сахалинской области во главе с Майей Кирилловой.
В рамках «Семейного фестиваля вкуса и традиций» также запланированы мероприятия с представлением сценических свадебных обрядов от носителей татарской и армянской культур с мастер-классами по приготовлению традиционных национальных блюд, тематическими выставками и концертами.
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