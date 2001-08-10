Два детских коллектива из Южно-Сахалинска стали лауреатами международного фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развитие сферы искусства и поддержка талантливой молодежи - являются одним из приоритетов для администрации Южно-Сахалинска. Сегодня в областном центре возводятся новые учреждения культуры, а творческие коллективы города становятся призерами престижных фестивалей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, сразу два коллектива Южно-Сахалинска - ансамбль корейских барабанов «Битулим» детской школы искусств «Этнос» и Сахалинский детский духовой оркестр «Браво» Центральной детской музыкальной школы - стали лауреатами I степени на международном фестивале-конкурсе детского инструментального исполнительства «Байкальские духовые Ассамблеи» в Иркутске. На нем выступали более 700 музыкантов из 11 регионов России, а также из Белоруссии и Китайской Народной Республики.

Творческие объединения завоевали диплом лауреата в номинации «Духовой оркестр». Корейские барабанщики также были отмечены дипломом «За яркое выступление и артистизм». Отметим, транспортные расходы взяла на себя администрация Южно-Сахалинска.

- В первую очередь, я пытаюсь сформировать коллектив, как некую семью. Именно благодаря собранности и слаженности достигаются такие высокие результаты. В музыке важна интонация, вертикаль, но без энергии вдохновения и команды музыка будет только математикой, - отметил руководитель Сахалинского детского духового оркестра «Браво» ЦДМШ Южно-Сахалинска Даниил Пак. - И очень здорово, когда дети уже в таком возрасте обретают такой большой и ценный опыт выступлений на подобных фестивалях, это помогает нам больше узнать и стать еще лучше.

Для участия в конкурсе «Байкальские духовые Ассамблеи» был приготовлен ряд совместных номеров, музыкантам удалось соединить латиноамериканскую музыку, корейские барабаны, лезгинку, духовые группы оркестра с национальными инструментами. В результате получился симбиоз, который позволил островным музыкантам завоевать 1 место.

- Важность таких мероприятий очень трудно переоценить, дети приехали вдохновленные и восхищенные. В тоже время, они критично воспринимают ситуацию - детскому духовому оркестру всего 2 года и нам есть куда расти, совершенствоваться. Мы уже начали подготовку к «Спасской башне», куда пригласили наших ребят, - рассказала директор Центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска Марина Даровская. - Сегодня для наших детей сформирована прекрасная учебная база. И мы очень благодарны мэру города Сергею Александровичу Надсадину и директору департамента культуры Ирине Герасимовой, что они сумели создать условия для того, чтобы наши дети подготовились, съездили на этот конкурс и выступили с таким блестящим результатом.

Уточним, в конкурсе участвовали 40 солистов, 16 ансамблей и 16 оркестров, из которых лучшими стали именно музыканты Южно-Сахалинска. А выступление солиста Сахалинского детского духового оркестра Захара Тимохина было отмечено дипломом за «Лучший вокальный номер». Юный артист представил публике известный шлягер Муслима Магомаева «Королева красоты».

- Я первый раз выступал на такой большой сцене с духовым оркестром, для меня это огромный опыт. К выступлению я готовился почти год, песню выбирала мой руководитель Людмила Юрьевна Кравцова, она меня очень поддерживала, поэтому все получилось, - поделился солист Сахалинского детского духового оркестра «Браво» Захар Тимохин.

Сегодня коллектив Центральной детской музыкальной школы готовится к новым конкурсам и выступлениям, и ждет завершения строительства дополнительного корпуса. Новое здание будет оснащено всем необходимым для обучения и развития юных музыкантов города: просторными классами, современными музыкальными инструментами, концертным залом, репетиционными помещениями и студией звукозаписи.

Также совсем скоро свои двери распахнет школа искусств в планировочном районе Луговое. Реализацию проектов активно поддерживают губернатор Валерий Лимаренко и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Расширение сети учебных учреждений областного центра, в том числе и школ искусств, сегодня одно из ключевых направлений работы администрации города и регионального правительства.