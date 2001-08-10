Сахалинцам рассказали о творчестве Михаила Врубеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Живопись на рубеже XIX-XX веков. Михаил Врубель» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 19 сентября. Ее участниками стали студенты третьего курса Сахалинского государственного университета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Ребятам продемонстрировали художественные альбомы с произведениями русской живописи конца XIX — начала ХХ века, а также ознакомили с основными стилями и направлениями того времени. Особое внимание уделили творчеству Михаила Врубеля. Эта тема вызвала большой интерес у аудитории и показала отличные знания студентов в области культуры и искусства.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека предлагает своим посетителям окунуться в мир русского искусства и познакомиться с творчеством выдающихся художников. В рамках специальной программы «Беседы о русских художниках» гости библиотеки смогут узнать много нового об истории живописи и насладиться произведениями искусства.

Дополнительная информация и запись организованных групп по телефону +7 (4242) 45-25-46.