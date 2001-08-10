В аэровокзале Южно-Сахалинска открылась выставка семейных фотографий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной воздушной гавани региона запустили экспозицию «Люди одного очага» со снимками из архивов Российского этнографического музея. В составе выставки – 30 планшетов с кадрами семей стран Шанхайской организации сотрудничества. Кроме Китая в их числе Россия, Беларусь, Казахстан, Индия и не только. Всего – 10 государств, пассказали ТИА "Острова" в пресс-слубе аэровокзала.
Условно проект разделили на шесть тематических блоков: супруги, рождение семьи, дом, родители и дети, мать и дитя, отцы и дети. Для выставки кураторы отобрали около 60 архивных снимков. Большую часть из них сделали в 10-20 годах XX века. Среди экспонатов – кадры конца XIX века, а также национальные пословицы и поговорки о семье.
Прогуливаясь среди стендов, пассажиры могут познакомиться с бытом, традициями и народной мудростью каждой страны, входящей в содружество, найти общие черты и отличия между отношением к семье в разных государствах Евразии, между прошлым и современностью. Для удобства путешественников поговорки написаны на планшетах на русском и английском языках. У каждой фотографии есть краткое описание.
«Многие знают, что 2024 год в России – год семьи. Это наша главная ценность, то, на что мы ежедневно опираемся, где ищем поддержку. Сегодня мы с удовольствием рассказываем истории совершенно разных семей Евразии. Благодарим Российский этнографический музей и Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» за то, что разместили свою новую выставку именно у нас. Экспозицию «Люди одного очага» можно рассмотреть пассажирам перед вылетом или встречающим, в ожидании прибытия рейса. Выставка познавательная и трогательная», - начальник отдела развития качества и производственных систем АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.
Найти новую экспозицию можно на втором этаже аэровокзального комплекса. Планшеты со снимками и пословицами расположены напротив зоны паспортного контроля.
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