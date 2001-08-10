Новосибирский музыкальный театр впервые приедет с гастролями на Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 24 по 29 сентября 2024 года впервые в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области пройдут гастроли Новосибирского музыкального театра, рассказали ТИА "Острова" в Чехов-центре.

На сцене Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова гости из Новосибирска покажут спектакли «Римские каникулы», «Бесприданница», «Бременские музыканты», «Любовь и голуби». В гастролях задействовано 70 человек, в том числе солисты, артисты хора и балета, технические специалисты. В составе гастрольной труппы ведущие солисты театра – народный артист России, лауреат премии «Золотая Маска» Александр Выскрибенцев, лауреат премии «Золотая Маска» Александр Крюков, лауреат международного конкурса Роман Ромашов, Елизавета Кейтвин, Вадим Кириченко, Анна Ставская, Алина Шайхеева.

Новосибирский музыкальный театр –один из ведущих музыкальных театров России. В репертуаре – классика жанра оперетты, музыкальной комедии, экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и юношества. Большую часть репертуара составляют современные мюзиклы, созданные на основе классических литературных произведений – А. С. Пушкина, А. Н. Островского, А. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, К. Чапека, А. Р. Беляева, И. А. Бунина и др.

24, 25 сентября 19:00 спектакль «Римские каникулы» (12+)

Композитор – Андрей Кротов

Автор либретто – Нонна Кротова

Режиссер-постановщик – Филипп Разенков

Дирижер-постановщик – Александр Новиков

Хореограф-постановщик – Татьяна Безменова

Художник-постановщик – Елена Турчанинова

В 2019 году спектакль был удостоен двух премий Российского Национального театрального фестиваля «Золотая Маска»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая работа режиссера» – Филипп Разенков.

Говорят, что эта история могла случиться в любом другом городе, но верится в это с трудом. История случайной любви юной принцессы несуществующего государства и американского репортера, ставшая знаменитой благодаря легендарному фильму с Одри Хепбёрн и Грегори Пеком в главных ролях, могла случиться только в этом волшебном удивительном городе. Только Рим, где каждый камень таит в себе тайны вековой истории, но, в то же время, бесконечно живой и изменчивый, смог подарить героям эти удивительные романтические римские каникулы.

Принцесса Анна находится с официальным визитом в Риме. Она юна и прекрасна, душа ее жаждет любви и приключений, но, увы, вместо этого – строгие правила, приличия, этикет, опека придворных. Тайком выбравшись из посольства, девушка засыпает на набережной Тибра, где ее и находит американский журналист Джо Брэдли. Повинуясь профессиональному инстинкту, Джо решает сделать сенсационный репортаж. Вместе с приятелем фотографом он сопровождает девушку по городу, тайком запечатлевая на пленку каждый шаг, с которым Анна открывает для себя прежде незнакомый, но такой живой, волнующий, настоящий, далекий от выхолощенного придворного церемониала мир. Римские каникулы Анны и Джо незаметно перерастают во влюбленность, и Джо оказывается перед нелегким выбором: сенсационный репортаж, деньги, профессиональный успех или честь, порядочность и любовь, которой не суждено продолжиться. И развязка сюжета может быть весьма непредсказуемой…

Продолжительность: 2 часа 30 минут

26 сентября 19:00 спектакль «Бесприданница» (16+)

Композитор – Ефрем Подгайц

Автор либретто – Лев Яковлев

Режиссер-постановщик – Василий Заржецкий

Что, помимо сюжета, мы знаем о «Бесприданнице»? Некоторые факты о ее создании и сценической судьбе. В семидесятых годах девятнадцатого века Александр Островский занимал должность почетного мирового судьи в Кинешемском уезде. Участие в процессах и знакомство с криминальной хроникой давали ему возможность находить новые темы для своих произведений. Исследователи предполагают, что сюжет «Бесприданницы» был подсказан драматургу одним из громких дел, всколыхнувшим весь уезд – им стало убийство местным жителем Иваном Коноваловым своей молодой жены. В отличие от других пьес Островского, создаваемых в кратчайшие сроки, «Бесприданница» писалась четыре года и, хоть ее премьера и была чрезвычайно ожидаемым событием, но чаяний общественности не оправдала. По свидетельству обозревателя газеты «Русские ведомости», «драматург утомил всю публику вплоть до самых наивных зрителей». Но, как это часто бывает, настоящий успех пришел спустя время – череда разнообразных постановок, а в дальнейшем и экранизаций, начиная с немого кинематографа.

Чем планируют удивить зрителя авторы и создатели спектакля? Казалось бы, сюжет «Бесприданницы» всем хорошо известен, исход драмы тонкой и глубоко чувствующей, но оказавшейся разменной вещью в руках окружающих ее мужчин Ларисы Дмитриевны предрешен с первых минут. Однако авторы вносят в действие поистине детективный дух. Сюжетные пазлы-маркеры – выстрелы, смерть Ларисы, интриги, любовь, предательство – на первый взгляд хаотичны и рандомны. На поверхности оказываются отдельные эпизоды драмы, которые до последней минуты не дают ответов, что же все-таки стало причиной рокового выстрела, и кто был его целью, и кто автором. Времени на то, чтобы разобраться в запутанном клубке страстей и событий, будет достаточно.

Продолжительность: 2 часа 10 минут с антрактом

27 сентября 12:00 и 19:00 спектакль «Бременские музыканты» (6+)

Композитор – Геннадий Гладков

Авторы либретто – Василий Ливанов, Юрий Энтин

Режиссер-постановщик, хореограф-постановщик – Татьяна Безменова

Дирижер-постановщик – Марк Певзнер

Художник-постановщик – Елена Турчанинова

Новосибирский музыкальный театр представляет новую версию любимого спектакля для семейного просмотра – музыкальную сказку Геннадия Гладкова «Бременские музыканты».

Зрителей ждет знаменитая история по мотивам сказки братьев Гримм о бродячих музыкантах с прекрасной музыкой, известной всем благодаря мультипликационному фильму. В этой веселой истории главными героями становятся осел, собака, кот, петух, король, разбойники и, конечно же, молодые влюбленные – трубадур и принцесса.

Старинный сюжет изложен в более современной версии, близкой знаменитому мультфильму Инессы Ковалевской. Трубадур и его друзья-животные больше напоминают хиппи, чем средневековых музыкантов.

Продолжительность: 1 час 40 минут с антрактом

28, 29 сентября 18:00 спектакль «Любовь и голуби» (12+)

Композитор – Андрей Семёнов

Автор либретто – Сергей Плотов

Режиссер-постановщик – Сусанна Цирюк

Дирижер-постановщик – Марк Певзнер

Хореограф-постановщик – Антон Дорофеев

Художник-постановщик – Кирилл Пискунов

…Простой деревенский мужчина Василий Кузякин, глава большой дружной семьи, живет обычной жизнью, любит жену и детей, работу, и есть у него прекрасное увлечение – он разводит голубей. Но, получив путевку в санаторий, он даже не предполагал, что поездка к морю не только перевернет его судьбу, но еще и всколыхнет тихую и размеренную жизнь деревенской глубинки…

Эта история, хорошо знакомая нам по всенародно любимой киноленте, вдохновила известного композитора Андрея Семёнова на создание музыкального спектакля. Кстати, изначально автор сценария фильма «Любовь и голуби» Владимир Гуркин писал эту лиричную, трогательную и невероятно смешную историю любви, измены и прощения для театральных подмостков. И премьеры пьесы, как и позже показы кинофильма, имели оглушительный успех.

«Наш современник Владимир Гуркин был драматургом поистине чеховского масштаба», – считает композитор Семёнов. По его словам, самое ценное в этой пьесе – правда подлинных человеческих чувств, несмотря на то, что ее персонажи – простые деревенские жители. Ведь так понятны нам все злоключения примерного семьянина и немножко подкаблучника Васи Кузякина, совершенно случайно споткнувшегося о курортный роман. И столько сочувствия вызывает неподдельное отчаяние его жены, чья счастливая семейная жизнь в одно мгновение разрушилась. И как понятны обиды их взрослых детей – Людки, Лёньки и школьницы Оли, так долго не прощавших раскаявшегося и очень быстро вернувшегося отца.

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом