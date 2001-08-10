В Южно-Сахалинске завершилась библиоярмарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XIV областная библиоярмарка «САХалинский АРбат» завершилась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 14 сентября. Более 1200 человек посетили пять площадок, на которых было организовано 25 мероприятий. В этом году ярмарка была посвящена творчеству и новым идеям в рамках Года семьи, поэтому главной темой стала «Семейная история», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Насыщенная программа включала мастер-классы, игры, конкурсы, выставки-продажи сахалинских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. Участниками библиоярмарки стали областная детская и областная специальная библиотеки, областной художественный музей, а также «Магазин Комиксов», «Бумажный змей», «Книголюб», «Весть». Партнерами мероприятия выступили издательство «Сахалин-Приамурские ведомости», издательство «Закономудрие», а также Совхоз «Тепличный».

Директор Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентина Малышева обратилась к гостям и участникам библиоярмарки с теплыми словами приветствия и поздравила всех со 142-летием Южно-Сахалинска, пожелав отличного настроения. Она отметила, что рада видеть такое количество талантливых людей и наблюдать, как библиоярмарка привлекает все больше внимания со стороны творческой интеллигенции.

— «САХалинский АРбат» проводится уже в 14-й раз и его успех был бы невозможен без поддержки Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, — подчеркнула Валентина Малышева.

На площадке «Моя семья-моя крепость» стартовал Межрегиональный IV Фестиваль патриотической книги «О России с любовью» при поддержке областного министерства культуры и архивного дела в партнерстве с региональным отделением Союза писателей России. В этом году на остров приехали писатели Людмила Гонтарева и Александр Сигида из Краснодона, Сергей Овчаренко из Евпатории и Юрий Манаков с Алтая. С 14 по 19 сентября делегация посетит Корсаков, Невельск, Долинск, Холмск, Тымовское, Ноглики и Александровск-Сахалинский. Гостей будут сопровождать сахалинские авторы – Владимир Семенчик, Анна Сафонова, Николай Тарасов и Любовь Безбах. На литературной площадке «САХалинского АРбата» сахалинцы впервые пообщались с писателями.

Людмила Гонтарева выразила глубокую благодарность всем, кто помог писателям из Луганской народной республики и Алтая попасть в этот гостеприимный край.

На мероприятии были представлены их книги, включая произведение «Очевидцы и участники», рассказывающее о жизни и борьбе за независимость на Донбассе.

Гости фестиваля также представили Альманах «Территория слова» №9, который стал первым шагом к сотрудничеству между писателями Краснодона и Сахалина. Людмила Гонтарева выразила благодарность Николаю Тарасову за тесное взаимодействие, благодаря которому в альманах были включены произведения девяти сахалинских авторов.

Александр Сигида отметил, что, несмотря на трудности и конфликты, культурная жизнь на Донбассе продолжает развиваться: активно проводятся творческие фестивали.

Писатели из Краснодона и Алтая представили свои произведения, поделились историями из жизни и рассказали о своих семьях.

Также, в этот день состоялось награждение победителей конкурса на создание маскота для библиотеки. В конкурсе приняли участие 23 автора, представив разнообразные эскизы. Третье место заняла Бела Белкина. Автор – Алина Мильчакова. Второе место досталось тюленю Анатолию Палычу от Дианы Мамутовой. А первое место занял дуэт Калан и Морская Звезда, созданный Эльвирой Трефиловой.

Все желающие приняли участие в книжном аукционе «Гордость семьи». За ответы на вопросы ведущего участники получали жетоны. Кто набрал больше жетонов, получал в подарок книгу.

На площадке «Из поколения в поколение: книжные пространства» любители чтения изучали книжные развалы и создавали на мастер-классах закладки, книжки-малышки, амулеты и подковы на удачу. В рамках интерактивной игры «Секреты семейного счастья» участники проверяли свои знания о психологии и этике семейных отношений, а также делились собственными «рецептами» семейного счастья».

Территория «Мы родом из детства» знакомила с настольными играми, деревянными книжками-пазлами, изданиями об особенностях кухни Сахалинской области и создавали расписные пряники.

Площадки «Дворянское гнездо» и «Музыкальная шкатулка» знакомили с работами сахалинских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, а также островными музыкантами.

Концертная программа включала выступление танцевального коллектива «Сахалинские искорки», ансамбля «Ассорти» южно-сахалинской Детской школы искусств № 2 и Алены Палицкой.

Также в этот день завершилась благотворительная акция «Своих не бросаем. Все Для Победы» в поддержку военнослужащих СВО. Акция завершила серию социально-значимых мероприятий, организованных в рамках реализации грантового проекта Губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства «Сахалин и Курильские острова – земля героев». Акция проводилась при поддержке благотворительных фондов «Народный фронт» и «Защитники Отечества».