Тихоокеанское
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10:32, | Новости культуры Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске открывается выставка Владимира Березовского и Виктории Емельяновой

В Южно-Сахалинске открывается выставка Владимира Березовского и Виктории Емельяновой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Познакомиться с яркими представителями дальневосточной школы живописи приглашает музей книги Чехова – на персональной выставке островных художников Владимира Березовского и Виктории Емельяновой. Экспозиция «Сборник впечатлений» открывается в арт-пространстве «РОСТ» при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В своих произведениях Владимир Березовский и Виктория Емельянова сочетают академизм и импрессионизм, соблюдая каноны классической живописи при необычном цветовом решении работ. В каждом оттенке — суть изображённых предметов или явлений, яркие впечатления о природе Сахалина и людях, которые живут на островах.

Поймать «зыбкую гармонию» момента и мгновения ускользающей красоты поможет «Сборник впечатлений», выставка открывается в арт-пространстве «РОСТ» 19 сентября в 18:00. Экспозиция будет работать до 27 октября.

Вход свободный.

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