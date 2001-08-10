Сахалинские школьники и студенты погрузились в мир русской традиционной культуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два мероприятия из цикла культурно-просветительской программы «Русская традиционная художественная культура» прошли в главной островной библиотеке 9 и 11 сентября. Для студентов Сахалинского колледжа искусств была проведена лекция «Русский орнамент», а для учащихся средней школы №4 – «Русская игрушка», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалист СахОУНБ Евгения Ворожцова познакомила участников с историей русского традиционного искусства, рассказала о происхождении и эволюции русских орнаментов, их классификации и основных типах.

Лекции сопровождались демонстрацией художественных альбомов и предметов декоративно-прикладного искусства, а также произведений художественных промыслов.

Цель культурно-просветительской программы «Русская традиционная художественная культура» заключается в продвижении отечественной культуры и истории, а также в пробуждении интереса у молодежи к этим темам.