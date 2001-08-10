Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческая встреча с ветераном группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковником запаса ФСБ, участником СВО, секретарем Союза писателей России, председателем правления Фонда ветеранов спецподразделений госбезопасности «Вымпел-Гарант» Валерием Киселевым прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 сентября. Участниками встречи стали студенты Сахалинского строительного техникума, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Валерий Киселев рассказал о легендарной группе спецназа «Вымпел», которая действовала в Советском Союзе в период с 1979 по 1991 год и вдохновил молодое поколение на службу своей Родине. Автор представил свои книги «Легенды Вымпела» и «Реквием Вымпелу», основанные на реальных событиях и поделился историями, которые легли в основу этих произведений. Также на встрече звучали песни на стихи Валерия Киселева. Кроме того, автор отвечал на вопросы студентов.
В честь сорокалетия спецподразделения Валерий Киселев вручил директору Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентине Малышевой медаль «40 лет Группе специального назначения «Вымпел» ПГУ КГБ СССР».
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