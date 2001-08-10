Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2024
Сейчас 15:53
91,11|100,50|66,91
Сахалинцев приглашают к участию в кольцевой велогонке
14:32, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым

Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческая встреча с ветераном группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», полковником запаса ФСБ, участником СВО, секретарем Союза писателей России, председателем правления Фонда ветеранов спецподразделений госбезопасности «Вымпел-Гарант» Валерием Киселевым прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 сентября. Участниками встречи стали студенты Сахалинского строительного техникума, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Валерий Киселев рассказал о легендарной группе спецназа «Вымпел», которая действовала в Советском Союзе в период с 1979 по 1991 год и вдохновил молодое поколение на службу своей Родине. Автор представил свои книги «Легенды Вымпела» и «Реквием Вымпелу», основанные на реальных событиях и поделился историями, которые легли в основу этих произведений. Также на встрече звучали песни на стихи Валерия Киселева. Кроме того, автор отвечал на вопросы студентов.

В честь сорокалетия спецподразделения Валерий Киселев вручил директору Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентине Малышевой медаль «40 лет Группе специального назначения «Вымпел» ПГУ КГБ СССР».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?