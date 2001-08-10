В сахалинской библиотеке завершилась неделя знаний
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серия мероприятий, приуроченных ко Дню знаний завершилась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 сентября. Участниками комплексного мероприятия стали студенты сахалинского промышленно-экономического техникума, учащиеся среднего звена южно-сахалинских школ №1, 3, 5, 6, 23 и Гимназии №1, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В рамках недели знаний для школьников областного центра провели обзорные экскурсии по библиотеке. На стойке регистрации ребята узнали, что именно здесь начинается их путь в мир знаний. После достижения 14 лет и получения паспорта они смогут оформить электронный читательский билет и стать полноправными пользователями библиотеки.
В центре мобильного обслуживания участники мероприятия рассказали, какие книги можно брать на дом и как пользоваться станциями самостоятельного обслуживания. Экскурсанты также узнали, что фонд библиотеки насчитывает более 600 тысяч книг и электронных материалов.
В ходе интерактивного урока «Территория знаний», ребята продемонстрировали отличные знания по русскому языку, литературе и биологии. Игра состояла из шести категорий, по четыре вопроса в каждой. Также присутствовали категории «Кот в мешке» и «Вопрос-аукцион». В зависимости от сложности вопроса, за правильный ответ игроки могли получить от 20 до 80 баллов.
Интерактивные занятия «Основы информационной и цифровой культуры» позволили школьникам погрузиться в мир современных технологий и цифрового искусства. Специалисты библиотеки также рассказали об онлайн-ресурсах для учащихся, электронном каталоге и оцифрованных материалах, которые могут помочь в учебе.
Литературная викторина «Учись, узнавай, удивляйся» стала отличным поводом для проверки знаний детей по школьной программе. На выставке «Великие отличники» учащиеся ознакомились с книгами о жизни и достижениях выдающихся личностей, проявивших незаурядные способности ещё в детстве. Среди них — Михаил Ломоносов, Блез Паскаль, Вольфганг Моцарт, Мария Склодовская-Кюри, Отто Шмидт, Юрий Гагарин, Лев Ландау, Анатолий Карпов и другие. Также дети посетили выставки, посвященные загадкам школьного портфеля и Иоганну Гутенбергу, изобретателю и книгопечатнику.
Помимо этого, ребята участвовали в интерактивном уроке «Почему мы так любим мемы?», интеллектуальной игре «Битва умов» и квизе «Классики против комиксов».
Кроме прочего, школьники также узнали о легендарном летчике, Герое Советского Союза Михаиле Водопьянове. Он известен не только спасением челюскинцев, но и тем, что впервые проложил авиатрассу с материка на Сахалин.
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