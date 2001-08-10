Прием заявок на арт-фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со 2 сентября Центр молодежных инициатив принимает заявки от талантливой молодежи области на 14 арт-фестиваль «Заяви о себе» по направлению «Вокал и музыкальные группы». К участию приглашаются вокалисты и музыкальные группы в возрасте от 14 до 35 лет, рассказали ТИА "Острова" в Центре молодежных инициатив.

Заявки традиционно принимаются в двух номинациях:

- исполнители песен известных авторов;

- исполнители песен собственного сочинения.

Конкурсанты могут участвовать в любой из категорий: «Вокал» или «Музыкальные группы».

Также будет учтен и уровень участников – любитель или профессионал.

Арт-фестиваль пройдет в три этапа. Первый этап - прослушивание, состоится 27 сентября в ДК «Родина». Полуфинал пройдет там же 8 октября. Финал состоится 12 октября в ККЗ «Октябрь».

Для прохождения всех этапов участникам необходимо подготовить 2 музыкальные композиции: одна для отборочного этапа и полуфинала, вторая для финала.

Заявки принимаются до 12:00 26 сентября.