Более 200 сахалинцев стали участниками Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека в седьмой раз присоединилась к интеллектуальному забегу 30 августа. Мероприятие было посвящено теме «Российские династии», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В ходе библиотечного марафона, проходившего в городском парке имени Юрия Гагарина, специалисты СахОУНБ предлагали посетителям принять участие в интеллектуальной викторине о знаменитых семьях, которые внесли значительный вклад в историю, науку и культуру страны.

Участники проверили свои знания и ознакомились с интересными фактами о таких семьях, как: Гончаровы, Толстые, Тургеневы и Шолоховы. Вопросы викторины позволили гостям узнать много нового о выдающихся личностях и их вкладе в развитие нашей страны. Например, стало известно, что Федор, племянник Ивана Тургенева, тоже был писателем и оказывал влияние на литературное сообщество своего времени. А Екатерина, сестра Ивана Гончарова, тоже была писательницей и создавала произведения в жанрах путеводителей и мемуаров.

За правильные ответы участники получали в награду подарки: блокноты, магниты, ручки, книги и сладкие призы.