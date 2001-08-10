На Сахалине презентуют книгу об освобождении юга острова в августе 1945 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация книги «157-й стрелковый полк. В боях за освобождение юга Сахалина в августе 1945 года» состоится 2 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 17.00. Автор материала для книги — сахалинский краевед, активист регионального отделения «Поискового движения России» Николай Дегтерев, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Книга рассказывает о быте и боевых действиях 157-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии на основании архивных документов и воспоминаниях участников тех событий.

На презентации активисты расскажут о процессе подготовки книги, а также о результатах поисковых работ в местах боевых действий полка, включая истории о бойцах, находках и именных вещах, найденных в ходе экспедиций.

Книга издана в рамках субсидии Агентства по делам молодежи Сахалинской области по результатам конкурса, проведенного в 2024 году.

Встреча состоится в зале заседаний СахОУНБ. Вход свободный.