На Сахалине презентуют книгу об освобождении юга острова в августе 1945 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация книги «157-й стрелковый полк. В боях за освобождение юга Сахалина в августе 1945 года» состоится 2 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Начало в 17.00. Автор материала для книги — сахалинский краевед, активист регионального отделения «Поискового движения России» Николай Дегтерев, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Книга рассказывает о быте и боевых действиях 157-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии на основании архивных документов и воспоминаниях участников тех событий.
На презентации активисты расскажут о процессе подготовки книги, а также о результатах поисковых работ в местах боевых действий полка, включая истории о бойцах, находках и именных вещах, найденных в ходе экспедиций.
Книга издана в рамках субсидии Агентства по делам молодежи Сахалинской области по результатам конкурса, проведенного в 2024 году.
Встреча состоится в зале заседаний СахОУНБ. Вход свободный.
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