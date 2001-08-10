В Южно-Сахалинске пройдет международный конкурс эссе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В СахОУНБ объявлен международный конкурс эссе «Диалог культур Россия-Китай». Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Конкурс организован при поддержке Харбинского педагогического университета КНР и школы китайского языка «LingvoChi», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Цель конкурса - развитие международного сотрудничества в сфере образования и культуры, а также популяризация ценности межкультурного диалога и поддержка интереса к России и Китаю, а также русскому и китайскому языкам.

Конкурс проводится на русском и китайском языках. К участию приглашаются студенты Харбинского педагогического университета и других учебных заведений КНР, а также учащиеся средних и высших учебных заведений Сахалинской области, изучающие китайский язык.

Творческие работы и заявка на участие в конкурсе принимаются до 4 ноября 2024 года.

Объявление итогов конкурса состоится 20 ноября 2024 года. Победителям будут направлены памятные подарки и благодарственные письма.