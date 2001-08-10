Тихоокеанское
информационное агентство
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14:49, | Новости культуры Сахалина и Курил

Роман финалиста премии "Большая книга" Дарьи Бобылевой обсудили на заседании книжного клуба

Роман финалиста премии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники книжного клуба «Чтение без границ» обсудили роман «Магазин работает до наступления тьмы» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 августа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В центре сюжета тридцатилетний мужчина в поисках своего места в жизни Славик, пришел устраиваться на работу в антикварный магазин. Войдя туда, он столкнулся с необъяснимым: новые знакомые оказались не совсем людьми, пространство потеряло свою трехмерность, а в его жизнь прочно вошли бесомраки и другие удивительные существа.

Участники клуба сошлись во мнении, что это было самое необычное обсуждение, вдохновленное прочитанной книгой. Сам жанр произведения — мистический реализм или хоррор — определил необычную траекторию разговора. Во время обсуждения романа участники клуба обратили внимание на параллели с произведением Евгения Водолазкина «Дом и остров, или Инструмент языка». В книге рассказаны истории из жизни Пушкинского дома, в котором работал автор под руководством Дмитрия Лихачева. В частности, упоминаются некоторые случаи, имеющие почти мистическое происхождение.

Подарком для участников клуба стало видеообращение к ним автора романа Дарьи Бобылёвой. Писательница вместе со своей кошкой Феней пожелала собравшимся приятного чтения.

Клуб «Чтение без границ» - это возможность услышать альтернативное мнение и взглянуть на прочитанное под другим углом. Также это место для передачи своего видения сюжета. Уникальность клуба в том, что люди разных возрастов и профессий, объединенные любовью к чтению, помогут друг другу расширить свои литературные горизонты.

Участники клуба самостоятельно по очереди готовят информацию к обсуждению: об авторе произведения, истории написания, сюжете книги и другое. В конце каждой встречи путем общего голосования выбирается новая книга для будущего обсуждения.

Встречи проходят в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Обязательное условие клуба – прочитать выбранную книгу.

Подробная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02.

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