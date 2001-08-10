Роман финалиста премии "Большая книга" Дарьи Бобылевой обсудили на заседании книжного клуба
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участники книжного клуба «Чтение без границ» обсудили роман «Магазин работает до наступления тьмы» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 26 августа, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В центре сюжета тридцатилетний мужчина в поисках своего места в жизни Славик, пришел устраиваться на работу в антикварный магазин. Войдя туда, он столкнулся с необъяснимым: новые знакомые оказались не совсем людьми, пространство потеряло свою трехмерность, а в его жизнь прочно вошли бесомраки и другие удивительные существа.
Участники клуба сошлись во мнении, что это было самое необычное обсуждение, вдохновленное прочитанной книгой. Сам жанр произведения — мистический реализм или хоррор — определил необычную траекторию разговора. Во время обсуждения романа участники клуба обратили внимание на параллели с произведением Евгения Водолазкина «Дом и остров, или Инструмент языка». В книге рассказаны истории из жизни Пушкинского дома, в котором работал автор под руководством Дмитрия Лихачева. В частности, упоминаются некоторые случаи, имеющие почти мистическое происхождение.
Подарком для участников клуба стало видеообращение к ним автора романа Дарьи Бобылёвой. Писательница вместе со своей кошкой Феней пожелала собравшимся приятного чтения.
Клуб «Чтение без границ» - это возможность услышать альтернативное мнение и взглянуть на прочитанное под другим углом. Также это место для передачи своего видения сюжета. Уникальность клуба в том, что люди разных возрастов и профессий, объединенные любовью к чтению, помогут друг другу расширить свои литературные горизонты.
Участники клуба самостоятельно по очереди готовят информацию к обсуждению: об авторе произведения, истории написания, сюжете книги и другое. В конце каждой встречи путем общего голосования выбирается новая книга для будущего обсуждения.
Встречи проходят в Информационном центре международного сотрудничества (2-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.
Обязательное условие клуба – прочитать выбранную книгу.
Подробная информация по телефону +7 (4242) 45-25-02.
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