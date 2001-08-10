Сахалинцев приглашают поучаствовать в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская акция «Бегущая книга» стартует в Городском парке им. Ю. Гагарина 30 августа. Начало в 15.00. В ней примут участие специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и волонтеры культуры, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

2024 год объявлен годом Семьи, поэтому тема интеллектуального забега — «Российские династии».

По условиям акции участники единовременно стартуют по заранее разработанному маршруту: памятник Юрию Гагарину (с улицы Комсомольской) — «Тропа здоровья» – площадка возле озера Верхнее.

Жители и гости города смогут проверить свою эрудицию, ответив на предложенные вопросы о знаменитых семействах, оставивших важный след в истории, науке и культуре нашей страны – от представителей благородных фамилий до потомственных врачей, химиков, физиков, атомщиков, путешественников-первооткрывателей, а также писателей, художников и музыкантов.