Сахалинская библиотека приняла участников программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники третьего модуля образовательной программы «Мастерская эффективности. Лидеры и проводники изменений» Мастерской управления «Сенеж» посетили Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 27 августа. В мероприятии приняли участие представители 14 регионов России, занимающиеся повышением эффективности государственного управления. Они ознакомились с передовыми практиками внедрения системы управления регионом, используемыми в Сахалинской области, в том числе в главной островной библиотеке, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Заместитель директора Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по науке и издательской деятельности Марина Волкова в ходе выступления подчеркнула, что СахОУНБ является образцовым учреждением культуры федерального уровня, первым, получившим такой высокий статус в регионе.

Участники встречи ознакомились с этапами создания образцового государственного учреждения, формировании проектной команды, обучении на «Фабрике процессов» в региональном центре компетенций, в результате которого было подготовлено семь тренеров.

В рамках создания образцового учреждения использовалось проектное управление. Наша библиотека стала пилотным проектом благодаря опыту работы по научной организации труда. Во время картирования нам не пришлось разрабатывать дополнительные показатели, так как все необходимые данные уже были регламентированы, - отметила Марина Волкова.

Также участникам рассказали, что перед началом проекта по созданию образцового учреждения был проведен опрос среди активных граждан, которые предложили оптимальные направления развития для улучшения качества обслуживания посетителей и оптимизации рабочих процессов.

В течение 2022–2024 годов в СахОУНБ успешно реализовали 15 проектов, благодаря которым удалось сэкономить более 10 тысяч часов. Это позволило расширить спектр дополнительных услуг и проводить больше внеплановых мероприятий. Более подробно докладчик остановилась на проектах «Оптимизация процессов оказания государственной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках Сахалинской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах» и «Оптимизация процессов получения услуг в электронном виде».

Научный секретарь СахОУНБ Татьяна Седова рассказала о своем проекте, целью которого является оптимизация процесса организации научно-исследовательской деятельности в условиях центральной библиотеки субъекта Российской Федерации. Разработку и реализацию проекта обеспечивала команда специалистов ведущей библиотеки региона. В результате реализации проекта в библиотеке была создана комплексная система управления научно-исследовательской деятельностью, обеспечивающая проведение актуальных исследований, направленных на модернизацию библиотечных услуг и сервисов на территории региона.