Сахалинцам расскажут о быте русских поселенцев на острове Уруп
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В МБУК «Историко-культурный центр» МО «Холмский городской округ» пройдет лекция кандидата исторических наук Ольги Алексеевны Шубиной, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.
30 августа в 15:00 в МБУК «Историко-культурный центр» МО «Холмский городской округ» состоится лекция кандидата исторических наук, заведующего отделом археологии Сахалинского областного краеведческого музея Ольги Шубиной. Лекция будет посвящена культуре и быту первых русских поселенцев на острове Уруп в XIX веке.
19 июля 1799 года российский император Павел I подписал указ о создании Российско-Американской компании – важнейшего русского предприятия, которое должно было содействовать освоению, изучению и присоединению к России Курильских островов, Сахалина и Русской Америки.
Ольга Шубина расскажет о том, как проходили многолетние полевые исследования сахалинских археологов на островах Курильской гряды, в результате которых была сформирована уникальная коллекция предметов материальной и духовной культуры русских поселенцев. Слушатели узнают об основных событиях, связанных с походами русских мореплавателей к Курильским островам в XVIII–XIX веках, о том, какие надежды возлагались на поселенцев, об их трудах и потерях. Археологические находки и архивные документы расскажут о занятиях и особенностях быта как русского населения Курилороссии, так и о жизни на островах привезенных из Русской Америки алеутов.
Лекция О.А. Шубиной проводится по проекту «Научное просвещение в честь 225-летия Российско-Американской компании», который реализуется АНО «Общество изучения Сахалина и Курильских островов» по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при грантовой поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Проект осуществляется в сотрудничестве с ГБУК «Сахалинский областной краеведческим музей».
Место проведения: МБУК «Историко-культурный центр» МО «Холмский городской округ», Холмск, ул. Советская, 124.
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