Главная островная библиотека принимает гостей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда проекта «Острова Культуры» в составе Оксаны Кучирки и Динара Зиганшина посетили Сахалинскую областную универсальную научную библиотеку 23 августа. Их главной целью визита на остров стал сбор видеоматериалов для продвижения учреждений культуры Сахалинской области.
Экскурсия по залам библиотеки позволила гостям не только собрать информацию для будущей работы, но и окунуться в мир книг, познакомиться с ресурсами, услугами и специалистами библиотеки.
Особенное впечатление на корреспондентов произвел фонд особо редких и ценных документов – настоящая жемчужина библиотеки.
Главный библиотекарь отдела формирования, управления фондами и каталогизации Марина Щербинина и исполняющая обязанности главного хранителя фондов Наталья Муратова продемонстрировали гостям редкое издание – «Острожскую Библию» XVI века, самую маленькую книгу – отрывок из эпической поэмы Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин», а также самую большую книгу – Альбом картин известных художников провинции Гуандун 1961 г.
Кроме того, визит команды проекта «Острова Культуры» стал плодотворным и для специалистов пресс-службы библиотеки. Оксана Кучирка поделилась ценными знаниями в области продвижения контента в социальных сетях, рассказала о трендах и маленьких хитростях, помогающих привлечь внимание аудитории к работе учреждения культуры.
В завершение экскурсии, гости стали читателями библиотеки, оформив «Единый читательский билет» и с теплотой отозвались об уютной, ухоженной и компактной столице Сахалина.
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