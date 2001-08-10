Тихоокеанское
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17:04, | Новости культуры Сахалина и Курил

«Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ

«Порой для радости не нужен повод»: вечер творческого объединения «Интонация» в СахОУНБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечер «Порой для радости не нужен повод» творческого объединения «Интонация» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 августа.

В программе прозвучали авторские стихи и песни в исполнении Анатолия Баллы, Анны Жилиной, Владимира Ана, Виктории Крыловой, Александра Холодняка и Сергея Болотина. Помимо авторских произведений, участница объединения «Интонация» Анна Павлова исполнила советские хиты. Также перед зрителями выступили хореографический коллектив «Фламенко Корасон» и участница театральной студии «Счастливый случай» Наталья Зенина. Надежда Килина, ученица вокального коллектива «Капель» из корсаковского Дома детства и юношества, впервые выступила на сцене главной островной библиотеки.

Также артисты поздравили зрителей с Днем Государственного флага Российской Федерации, исполнив патриотические песни и стихотворения, такие как «Россия», «Сахалин» и «Я сын твой, Россия».

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