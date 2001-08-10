Церковный хор при храме святителя Иннокентия Московского готовится к юбилейным мероприятиям
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За три десятилетия храм святителя Иннокентия Московского стал важным культурным центром для жителей Южно-Сахалинска. Певчие, состоящие в его церковном хоре, называют храм своим вторым домом. Их пение на клиросе сопровождает большинство церковных богослужений.
Как рассказала регент церковного хора Анастасия Пежемская, сегодня православный хор насчитывает 13 человек. В составе есть как мужчины, так и женщины, которые служат чтецами и певчими. Анастасия — дочь священнослужителя. История её знакомства с храмом началась более 10 лет назад, когда отца перевели в Южно-Сахалинск. С большой теплотой она рассказывает обо всех участниках хора. Судьба каждого - отдельная удивительная страница.
– Люди уходили и приходили, некоторые уехали, но до сих пор вспоминают наш храм святителя Иннокентия Московского в Южно-Сахалинске. Я занимаюсь фотографией, но основная деятельность — это церковный хор. На регенте, как и на певчих, лежит огромная ответственность за общий настрой хора, молитвенный фон. Богослужение нельзя представить без церковного пения, это его основа. Человек приходит в храм, слышит музыку, есть моменты, которые затрагивают глубины его души, – рассказывает Анастасия, – Чтобы попасть в хор, в первую очередь необходимо желание. Нужно обратиться в храм. Человек проходит собеседование — мы понимаем, будет он петь и читать, либо, например, только читать, следующий шагом идем к настоятелю, который дает благословение на участие хоре.
Ольга Пазюк приехала на Сахалин в 2018 году из Краснодарского края, до этого жила в Луганской Народной республике. Рассказывает, что, в каком бы городе она ни находилась, всегда пела в хоре.
– Сразу после переезда на остров побывала на православном слете «Берег притяжения», где познакомилась с настоятелем храма протоиереем Виктором Горбачом и другими певчими. Решила, что тоже буду служить в церкви. Здесь замечательные люди. Я с 15 лет пою и думаю, что буду продолжать это дело.
– В приход Святителя Иннокентия Московского я пришел задолго до того, как был построен новый храм. С отцом Виктором, познакомился, когда проходил военную службу. Он был нашим полковым священником, предложил петь на клиросе. Я никогда не считал себя талантливым, но попробовал и остался надолго, – рассказал свою историю южносахалинец Виталий Сапожников.
Своим мнением о роли церковного хора поделилась жительница областного центра Светлана Цокур.
– Хотелось полнее участвовать в богослужении. Решила попробовать. Были опасения, потому что ответственность, действительно, огромная. Когда встаешь на клирос, как будто ныряешь в океан. Огромный прекрасный мир. Новые сложные тексты, мелодии, слова. Регент задает тон и очень нас поддерживает, – рассказала Светлана.
Настоятель храма протоиерей Виктор Горбач отмечает, что люди приходят в храм не только на традиционные вечерние и утренние службы. Часто им необходимо просто помолиться за своих родных и близких людей. Отслужить молебен, совершить венчание или панихиду.
– В последние годы часто приходят жены, родственники военнослужащих, наших героев. Просят помолиться о них. Одна из святынь нашего храма – икона с частицей мощей святого благоверного Александра Невского, к которому обращаются многие прихожане, – рассказывает Виктор Горбач, – Когда хор на месте, богослужения проходят более торжественно, красиво. Создается особенная атмосфера.
Еженедельно, по вторникам, в храме служат молебен о болящих онкологическими и другими заболеваниями с чтением акафиста перед иконой Божией Матери «Всецарица», которая также является одной из святынь прихода.
Напомним, в октябре этого года община храма святителя Иннокентия Московского отмечает 30 лет со дня своего основания. В областном центре в честь юбилея будут проходить праздничные мероприятия, в том числе с участием певчих церковного хора. 6 октября в день общецерковного прославления святого Иннокентия в храме состоится божественная литургия
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