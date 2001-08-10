Пятый, юбилейный, южно-сахалинский образовательный форум стартовал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественная церемония открытия состоялась в обновленном зале «Симфония» и собрала сотни гостей из разных уголков страны.
Формат мероприятия организаторы выбрали максимально необычный - уйдя от официальных шаблонов, церемонию провели непрофессиональные ведущие. Это — педагог МАОУ Лицей №1 Наталья Коваль, ученик этого же лицея Эрнест Меркулов и очаровательная юная воспитанница детского сада №25 «Русалочка» Дарья Бардышева.
«Все происходящее с нами начинается с белого холста...» - с этих слов ведущие дали старт форуму и прямо на сцене оборудовали импровизированную художественную студию. А всем выступающим вручили кисти и краски, чтобы каждый внес свой творческий вклад в общую картину, которая станет негласным символом «ЮСОФ-2024».
Бирюзовые горы, окружающие Южно-Сахалинск, нарисовал вышедший первым на сцену мэр города Сергей Надсадин. Градоначальник тепло поприветствовал всех гостей форума, отметив, что сегодня «ЮСОФ» это больше, чем просто отраслевое мероприятие:
- В этом году форум отмечает свой первый юбилей — 5 лет судьбоносных встреч, продуктивной работы, важных решений. За короткий срок форум вышел на совершенно новый уровень. В этом году он объединил более 1000 участников. ЮСОФ с каждым годом расширяет свои границы: на форум приехали педагогические команды из других регионов страны - Хабаровска, Благовещенска, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Большая честь для всех нас, для меня лично, принимать в Южно-Сахалинске людей, ставших флагманами развития образования в России.
Почетным гостем церемонии открытия стал Президент Российской Академии наук Геннадий Красников. Он лично пожелал всем гостям и участникам самого главного — оставаться верным выбранной профессии и детям.
- Сегодня форум поднимает ряд первостепенных вопросов, волнующих всех нас. Мне хотелось бы, чтобы наши преподаватели и учителя были ближе к ученийку, чтобы между ними был контакт. Чтобы они чувствовали те сильные стороны, которые надо развивать у детей. Я считаю, мы должны воспитывать новые отрасли. Нужно поднимать престиж рабочих профессий. И те, кто связал свою жизнь с наукой, должны понимать, что обучение — это процесс вечный и здесь остановиться невозможно, - подчеркнул Геннадий Красников.
Главный идейный вдохновитель форума, человек, пять лет назад стоявший у истоков его создания - руководитель института проблем образовательной политики «Эврика» (г. Москва) Александр Адамский в своем эмоциональном выступлении подчеркнул, что каждый форум — это уникален.
- Два года назад, у нас был такой же форум, на котором началась большая работа по внедрению экспериментальной программы по физике для 5-9 классов. И в ней приняли участие несколько школ Южно-Сахалинска. Их вклад я хотел бы сейчас отметить и поблагодарить всех, кто ведет эту работу. Продолжайте ее, коллеги, это крайне важно, - подчеркнул Александр Изотович и, подойдя к мольберту отметил, - Если бы меня еще раз спросили: какой стиль художественный отражает наш форум, знаете, я бы выбирал между соцреализмом и импрессионизмом. Потому что все, что происходит - реально. И мы видим, как те идеи, которые мы пять лет назад закладывали, они работают. И в этом огромная заслуга мэра Сергея Надсадина. Он поддержал расшколивание, полилингвальное образование - это уникальные вещи. У мэра Надсадина есть такая черта — он видит то, чего еще нет. И я бы очень хотел, чтобы наши учителя развивали в наших детях это видение. Видение того, чего нет, но оно обязательно будет.
В завершении своего выступления Александр Адамский нарисовал символичного ребенка-школьника и приоткрыл завесу тайны — уже идет подготовка к следующему форуму.
Часовая программа открытия «ЮСОФ-2024» сопровождалась яркими выступлениями творческих коллективов. Что примечательно: на сцену выходили дети и их педагоги. Яркие выступления танцевальной студии «Акварель» ДШИ №2, дуэта «Вишня» и студии «Аритмия» Сахалинской филармонии, Лолиты Ляпиной и танцевального коллектива «Сказка» центра «Мечта», команды «Деф Раш» никого не оставили равнодушными.
В конце представления всем присутствующим представили полотно, созданное прямо на сцене — получился яркий маяк. Он и стал символом развития образования города, призванный показывать правильный путь, вести детей и педагогов в гавань знаний, полную новых открытий и сюрпризов.
Форум «ЮСОФ-2024» будет работать до 24 августа включительно. Все самое интересное организаторы (включая детские пресс-центры) публикуют в телеграмм-канале мероприятия (https://t.me/YSOBRAZFORUM) Также актуальные новости с полей форума размещаются в социальных сетях - официальных аккаунтах администрации города и мэра Сергея Надсадина (https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official).
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