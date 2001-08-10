Тихоокеанское
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15:43, | Новости культуры Сахалина и Курил

Специалисты главной библиотеки острова провели выездное мероприятие для детей войны

Специалисты главной библиотеки острова провели выездное мероприятие для детей войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное мероприятие для сахалинцев с ограниченными возможностями здоровья состоялось 21 августа. Участники общественной организации «Дети Войны» посетили город Анива.

Программа мероприятия включала экскурсию по питомнику декоративных деревьев и кустарников «СахалинЗеленСтрой». Здесь они увидели не просто растения, а целый мир флоры Сахалинской области, узнали о ее многообразии и удивительной красоте.

В завершение поездки, участники посетили городской пляж, где провели время на свежем воздухе и насладились морскими пейзажами.

Выезд осуществлялся на спецавтомобиле СахОУНБ.

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