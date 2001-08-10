Специалисты СахОУНБ провели цикл просветительских мероприятий в региональном Штабе общественной поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Серия просветительских мероприятий, организованных и проведенных сотрудниками Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, прошла в Штабе общественной поддержки Сахалинской области с 6 по 20 августа. Гостей ждали обзоры книжных выставок, лекции, концерты, мастер-классы и викторины. На лекции, посвященной первооткрывателю воздушной трассы Хабаровск, герою Советского Союза Михаилу Водопьянову, сотрудники библиотеки рассказали о его жизни и бесценном вкладе в развитие отечественной авиации. Участники мероприятия узнали о его подвигах и достижениях, оставивших неизгладимый след в истории. В рамках концертной программы для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Звездный» прозвучали романсы, народные песни и стихи в исполнении волонтеров культуры библиотечного клуба «Дари добро». Артисты подарили детям яркие впечатления и хорошее настроение. Творческие мастер-классы предоставили участникам возможность проявить свои способности и получили новые навыки. На мастер-классе «Таинственный Чехов» каждый мог создать авторскую коллажную композицию, вдохновленную творчеством великого русского писателя. Мастер-класс «Поздравительная открытка» в технике квиллинг научил ребят создавать красивые и оригинальные поделки, которые можно было подарить близким.

Участники тренинга по актерскому мастерству и ораторскому искусству научились преодолевать страх перед публичными выступлениями, правильно дышать и удерживать внимание аудитории.

Сотрудники центра мобильного библиотечного обслуживания провели обзор книжных новинок художественной литературы, представив самые интересные и актуальные произведения. Гости также узнали о предстоящем Чеховском фестивале «Остров Сахалин», который пройдет в областном центре 23-25 августа и станет праздником для всех, кто интересуется российской литературой, книгами, музыкой и киноискусством.