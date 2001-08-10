Сахалинцев приглашают на встречу с писателем и путешественником Антоном Кротовым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Автостопом по всему миру» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 августа. Начало в 18.00.

Антон Кротов — путешественник и писатель, автор 67 книг, посетивший все регионы России и ещё 146 стран мира. Он поделится своим опытом самостоятельных путешествий автостопом и на доступном наземном транспорте без гидов и туристических организаций. Слушатели узнают, как выбирать альтернативные варианты размещения, не прибегая к услугам хостелов и гостиниц.

Лектор поделится секретами общения с представителями разных культур и национальностей без помощи переводчика. Также он расскажет о способах сохранения здоровья и оптимизма во время долгих поездок.

Антон Кротов начал путешествовать с 1991 года. На лекции он представит свои книги, ответит на вопросы аудитории и расскажет о проектах за последние пять лет, а также о поделится планами на будущее.

Справки по телефону +7 (4242)45-25-21.