В Чехов-центре на сборе коллектива озвучили планы на предстоящий 94-ый театральный сезон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском международном театральном центре им. А. П. Чехова прошло собрание коллектива. Директор Чехов-центра Татьяна Корнеева рассказала о достижениях театра в 93-ем театральном сезоне, а художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев озвучил планы на 94-ый сезон. При поддержке губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко на главной островной сцене и Новой сцене Чехов-центра пройдут премьеры спектаклей и будет реализован ряд крупных проектов.

На собрании коллектива приветственное слово сказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. Она пожелала удачи в новом театральном сезоне и вручила Благодарственные письма и Почетные грамоты сотрудникам Чехов-центра. Благодарностью губернатора Сахалинской области отмечены артисты Татьяна Максимова, Сергей Максимчук, главный художник Кирилл Пискунов, заместитель директора Юлия Елисеева, начальник отдела по связям с общественностью Анна Скуднова. Почетная грамота Правительства Сахалинской области присуждена артисту Алексею Солдатову. Благодарственное письмо губернатора Сахалинской области вручили заместителю директора Андрею Баранову, заведующей литературно-драматургической части Кристине Дедухиной-Садрук. Также сотрудники учреждения были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства культуры и архивного дела. Приз зрительских симпатий «Браво-2024» завоевала Елена Денисова за роль Цецилии в оперетте «Княгиня чардаша».

Первой премьерой Новой сцены станет спектакль «Дуры мы, дуры», созданный уже полюбившимся сахалинскому зрителю творческим тандемом главного художника Кирилла Пискунова и художественного руководителя Чехов-центра Александра Агеева. Репетиции постановки по пьесе Дамира Салимзянова начались еще в прошлом сезоне и уже 30 и 31 августа зрителей ждет первое знакомство с героями спектакля.

5 и 6 октября Новая сцена порадует еще одной премьерой. Там будет показан спектакль «Шведская спичка» в постановке режиссера Олеси Невмержицкой. Пьесу по мотивам рассказа А. П. Чехова написала драматург Ольга Никифорова. Художник-постановщик – Илья Кутянский.

Официально 94-ый театральный сезон откроет 12 и 13 октября премьера «Опасные связи», которая пройдет на Большой сцене театра. Спектакль по роману Шодерло де Лакло поставит известный режиссер Леонид Алимов. Художником-постановщиком выступит Кирилл Пискунов.

День рождения Чехов-центра вновь пройдет под звуки оперетты. 14, 15, 16 декабря на Большой сцене театра премьера спектакля «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Режиссер постановки – Сусанна Цирюк, музыкальный руководитель – Александра Чопик.

В новогодние каникулы готовится премьера и для юных зрителей. Сказку Анны Богачевой «Как стать Снегурочкой?» поставит режиссер Анна Башенкова в тандеме с художником-постановщиком Алиной Алимовой. Весной к выпуску планируются спектакли: на Большой сцене – «Саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе Владимира Гуркина, на Новой сцене – «Полотняная рубаха» (драматург Ольга Погодина-Кузмина, режиссер Виктор Алферов). Финальной премьерой 94-ого театрального сезона станет музыкальный спектакль для всей семьи «Золушка». А завершит сезон в июне 2025 года VI Фестиваль театров Дальнего Востока.