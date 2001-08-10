Краеведческий музей приглашает на тематический круглый стол, посвященный истории Сахалина и Русской Америки в XIX веке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 августа в 14:00 Сахалинский областной краеведческий музей приглашает на круглый стол «Сахалин, Русская Америка: история и перспективы изучения». На лекции выступят специалисты из Москвы, Кемерово, а также ученые и исследователи Сахалинской области.

Круглый стол представляет собой научное мероприятие, посвященное исследованию историко-культурных связей между дальневосточными территориями России и Русской Америки, а также значимых событий, связанных с сахалинским и курильским регионом. Участники круглого стола обсудят ключевые исторические периоды и события, такие как освоение и колонизация, экономическое развитие, межкультурные контакты и правовые аспекты. Особое внимание будет уделено современным подходам к изучению этих территорий, методологиям исторических исследований, а также перспективам дальнейших научных изысканий и сотрудничества между исследовательскими сообществами. Мероприятие призвано стимулировать диалог между учеными, историками и более широкой аудиторией, предлагая новые взгляды на важные аспекты региональной истории и их значимость для современного российского общества.

Круглый стол проводится по проекту «Научное просвещение в честь 225-летия Российско-Американской компании», который реализуется АНО «Общество изучения Сахалина и Курильских островов» по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при грантовой поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». Проект осуществляется в сотрудничестве с ГБУК «Сахалинский областной краеведческим музей».