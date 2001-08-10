Тихоокеанское
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09:03, | Новости культуры Сахалина и Курил

Главная библиотека Сахалина приняла участие в Форуме по укреплению общественного здоровья

Главная библиотека Сахалина приняла участие в Форуме по укреплению общественного здоровья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточный форум «Укрепление общественного здоровья населения - основа процветания Дальнего Востока» прошел 15 августа в областном правительстве в рамках 25-летия профилактической службы региона. Он объединил руководителей органов исполнительной власти, учреждений здравоохранения, некоммерческих организаций, представителей бизнес-сообщества и экспертов из разных регионов Дальнего Востока по вопросам сохранения и укрепления здоровья граждан, а также популяризации здорового образа жизни. Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения Сахалинской области.

Отдел краеведения Сахалинской областной универсальной научной библиотеки представил гостям выставку «Сахалин и Курилы - острова здоровья», включающую издания об истории развития здравоохранения в регионе, термальных источниках островного региона, а также о спорте и туризме.

Для гостей также провели мастер-класс «Искусство орнамента» по изготовлению закладки с нивхским орнаментом. Участники форма из Хабаровского края и их коллеги из Южно-Сахалинска создали собственные закладки и познакомились с частью культурного наследия коренных этносов Сахалинской области.

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