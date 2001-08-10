Украшения, медали, карты: уникальные предметы из коллекций Государственного исторического музея представят в музее книги Чехова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея», посвящённая освоению самых восточных регионов нашей страны, открывается в музее книги Чехова. Масштабный совместный проект с крупнейшим национальным историческим музеем реализован при поддержке островного правительства и губернатора Валерия Лимаренко, министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и компании «Сахалинская Энергия». Экспонаты расскажут о продвижении Российского государства на восток с XVI по ХХ вв., о научном и экономическом освоении этих территорий.
– Это не первый опыт сотрудничества с Государственным историческим музеем, в 2022 году при участии музея книги Чехова в Москве была представлена выставка «Твоя страна. Сахалин и Курилы: сквозь время», приуроченная к 75-летию Сахалинской области. Мы рады, что сотрудничество с крупнейшим национальным историческим музеем продолжается, и с удовольствием приглашаем островитян и гостей региона на экспозицию, посвящённую освоению Дальнего Востока, которая будет представлена в полностью обновлённом пространстве второго этажа нашего музея. Отметим, что проект приурочен к юбилейным мероприятиям компании «Сахалинская Энергия», которая и выступила с инициативой проведения выставки, – поделилась директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.
Здесь каждый посетитель сможет почувствовать себя первооткрывателем неизведанных земель, одним из тех, кто сотни лет назад отправился на восток «встречь солнцу»! Помогут в этом уникальные артефакты из коллекций Государственного исторического музея, которые продемонстрируют разные временные вехи на пути освоения Дальнего Востока – от украшений остяков и самоедов, ставших предметом обмена с русскими торговцами, до личных вещей и карт российских мореплавателей.
Всего на выставке будет представлено 185 предметов, большинство из которых экспонируются впервые. Это образцы из отдела археологических памятников, драгоценных металлов, древнерусской живописи, нумизматики, оружия и др. Дополнят экспозицию и подлинные реликвии из фондов музея книги Чехова. Разделы представленной коллекции посвящены Российско-американской компании, торговому обмену с Китаем, русской православной церкви, а также советской власти и техническому освоению Дальнего Востока и будут дополнены экспликациями, которые познакомят посетителей со смыслами, заложенными в экспозицию.
Официальное открытие выставки «Россия на Дальнем Востоке в коллекциях Государственного исторического музея» состоится 23 августа, к посещению она будет доступна с 24 августа.
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