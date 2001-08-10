Сахалинское кинодосуговое объединение приглашает сахалинцев и курильчан на ежегодную всероссийскую акцию «НОЧЬ КИНО»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 августа в Южно-Сахалинске и Сахалинской области пройдет всероссийская акция «НОЧЬ КИНО». В этом году к просмотру будут представлены 3 успешных российских фильма последних двух лет: «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед», «Воздух».
В области акция пройдет в городах: Холмск, Невельск, Курильск, Поронайск, Корсаков, Долинск, Александровск-Сахалинский, Оха, Анива, Томари, а также пгт. и сёлах: Гастелло, Леонидово, Забайкалец, Восток, Вахрушев, Южно-Курильск, Углегорск, Новотроицкое.
В Холмске в кинодосуговом центре «Россия» зрителей ждет ежегодная развлекательная программа, которая начнется в 16:00. В программе: аттракцион «Планетарий», киноконцерт от участников клубных формирований с исполнением песен из кинофильмов. Программа включит в себя конкурсы, викторины, а самые активные участники акции получат подарки от кинодосугового центра. Здесь начало просмотра фильмов акции «Ночь кино» начнется в 19:00.
Главной площадкой показов в Южно-Сахалинске традиционно станет киноконцертный зал «Октябрь». Здесь зрителей ждет насышенная развлекательная программа: выступление сахалинских артистов, фотозона и киновикторина. Всех победителей киновикторины ждут приятные и полезные подарки от партнеров мероприятия. Выступление сахалинских артистов начнётся в 19:30 на площади перед ККЗ «Октябрь».
Все фильмы для людей с ограниченными возможностями по зрению будут сопровождаться субтитрами, а для людей с ограничениями по слуху зал будет оснащен оборудованием для тифлокомментариев. Начало фильмов в 20:00.
Бесплатные билеты можно получить как в кассе кинотеатра, так и на официальном сайте учреждения https://sakhkino.ru/
Акция проводится при поддержке Губернатора Сахалинской области.
Оператор проекта ГАУК «Кинодосуговое объединение».
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