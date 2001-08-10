Выставка «Они были первыми» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Экспозиция, приуроченная к 77-летию со дня основания библиотеки, начала свою работу 12 августа.
На выставке представлены книги из фонда особо ценных и редких документов, которые являются гордостью главной книжной сокровищницы острова.
Среди экспонатов — первая инвентарная книга библиотеки «Манас. Киргизский эпос», изданный в 1946 году. «Манас» — классический киргизский эпос, посвященный военным походам легендарного киргизского богатыря в Афганистан, Среднюю Азию и Китай. Книга включена в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой эпос в мире и в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека — главное хранилище краеведческих документов, местных изданий и региональный центр краеведческой библиографии. В отделе краеведения хранится первая книга Сахалина. Центральным районным пунктом дореволюционного каторжного Сахалина был пост Александровский, где при канцелярии военного губернатора острова Владимира Дмитриевича Мерказина была создана маленькая тюремная типография. Здесь в 1895 году вышло первое печатное издание — «Сахалинский календарь». Это событие стало знаковым в культурной и общественной жизни острова, положив начало островному книгопечатанию.
В 2023 году Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединилась к национальному проекту «Культура», благодаря которому 24 книжных памятника, хранящихся в фонде особо ценных и редких документов, были оцифрованы и стали доступны на портале «НЭБ. Книжные памятники» в разделе русские журналы и периодические альманахи.
Первым оцифрованным книжным памятником стал журнал «Сын отечества» за 1812 год. Это русский журнал, основанный в разгар Отечественной войны 1812 года предназначался для информирования о положении дел в армии. В нем содержались сведения о сражениях и передвижениях армий, донесения, приказы, очерки о службе и подвигах военачальников, стихи, анекдоты.
Книжная выставка расположена в зале каталогов (2-й этаж Сахалинской областной универсальной научной библиотеки) и будет работать до 30 августа.
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