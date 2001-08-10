Выставка двух островных художниц открывается в краеведческом музее 16 августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Краеведческий музей приглашает посетить импровизированное побережье, которое откроется в его межэтажном пространстве 16 августа. Две островных художницы Анастасия Уколова и Елена Никифорова, члены Профессионального союза художников России, представят свой совместный выставочный проект «Над водой и под водой».

Художницы работают в разных жанрах и стилях, но обеих объединяет любовь к Сахалину. Каждая в своем творчестве часто прибегает к «водным» сюжетам, что не удивительно, так как и Анастасия, и Елена много путешествуют по острову и черпают вдохновение из этих поездок.

Приглашаем вас разделить с художницами их путешествия и окунуться в островные воды. Выставка откроется в 16:00. Также в день открытия в сувенирной лавке музея можно будет приобрести набор авторских открыток от Анастасии Уколовой и Елены Никифоровой, созданный ими специально к выставке.

Выставка будет работать до 29 сентября.