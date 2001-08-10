О народе уильта рассказали на «Сахалинском ЭтноЛектории»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция сахалинского этнографа, старшего научного сотрудника Сахалинского областного краеведческого музея Ольги Соловьёвой «Уильта Сахалина: история и культура» прошла 9 августа, в Международный день коренных народов мира, в рамках проекта «Сахалинский ЭтноЛекторий».

Уильта или ороки – малочисленный народ, проживающий только на острове Сахалине. Они занимаются рыболовством, охотой на морских и лесных животных, разводят оленей. Уильта исторически селились в местах, исключительно богатых рыбой, которая служила не только источником питания, – из неё шили одежду и делали предметы быта, декорируя их вышивкой, аппликацией и росписью.

Уильта – самая малочисленная этническая общность среди коренных жителей Сахалина, сейчас их численность составляет 489 человек, большая часть из которых проживает в Ногликском и Поронайском районах. Этот народ со сложной историей и судьбой наименее изученный из всех народов России.

– Было очень интересно, особенно узнать о том, как у этого народа сплетается воедино и православие, и вера в природных духов, – поделилась одна из посетительниц лекции. – Сразу вспомнилось, что и мы, хоть и христиане, но верим, например, в приметы про черную кошку и т.д. Это наше, глубинное, которое сохранилось с древности, и уильта в этом очень похожи на нас.

Мероприятие было проведено на площадке Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». Кстати, именно этот музей в 2018 году инициировал перевод одиннадцатой главы книги «Остров Сахалин» о коренных народах на уильтинский язык. Одним из составителей и редакторов издания выступила Ольга Соловьёва. В настоящее время среди представителей уильта остались несколько человек, знающих родной язык, среди них – автор лекции.

Следующую лекцию «Летописи и их роль в русской истории и культуре» 8 октября прочитает Варвара Вовина-Лебедева, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук.

Проект «Сахалинский ЭтноЛекторий» был запущен в 2023 году Российским этнографическим музеем в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом. Это публичная научно-просветительская площадка, где в течение года российские учёные прочитают лекции по археологии, этнографии, истории и фольклористике для широкой аудитории.

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